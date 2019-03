Mutter berichtet: 15-jährige Tochter von Frauenarzt bloßgestellt

Mädchen wehrte sich

Ihre Tochter habe sich noch in der Situation zur Wehr gesetzt: "Sie befahl ihm, die Kontrolle zu beenden, zog sich an und sagte ihm, wie beleidigend und unangebracht sein Verhalten war und wie unbehaglich sie sich fühlte." Der Arzt habe erwidert, dass "er nur Spaß gemacht und sie seine Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen habe". Die Mutter schreibt weiter: "Meine Tochter ist sehr mutig, aber sie ist auch schüchtern. Ich kann mir nur annähernd vorstellen, wie schwer es für sie war, sich dazu zu äußern."

Auch die Mutter wollte die Situation nicht auf sich beruhen lassen und konfrontierte den Arzt. Dieser habe ihre Reaktion als "hysterisch" abgetan. Auch an die Leitung der medizinischen Einrichtung richtete sie eine schriftliche Beschwerde. "Der Direktor sagte, er würde überlegen, ob sie eine Untersuchung gegen ihn einleiten und er könne sich nur für ihn entschuldigen."

In einem Update zum Posting erklärt die Mutter, dass ihre Tochter derzeit die Möglichkeit habe, mit einem Psychologen über das Erlebte zu sprechen. Sie selbst werde Anzeige gegen den Arzt erstatten, auch wenn die Polizei "wahrscheinlich nicht eingreifen wird, weil er kein Verbrechen begangen hat". Sie wolle die Vorkommnisse dennoch bei den Behörden deponieren – "damit wir eine Spur hinterlassen".

Übergriffe beim Frauenarzt

Erst vor wenigen Wochen sorgte eine Studie der Purdue University in South Carolina in diesem Kontext für Schlagzeilen. Für die Erhebung wurden 70 Tiefeninterviews mit Frauen zwischen 19 und 78 Jahren zum Thema Sex nach der Geburt geführt. Die Frauen berichteten über teils unangenehme "Empfehlungen" ihrer Frauenärzte. So wurden sie etwa von Medizinern unter Druck gesetzt, möglichst bald nach der Geburt wieder Sex zu haben.