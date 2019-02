Gewalt bei Geburt: "Beim Sex haben Sie auch nicht geheult, also seien Sie still"

"Beim Sex haben Sie auch nicht geheult, also seien Sie still", habe der Arzt zu ihr gesagt, als sie vor Schmerzen wimmerte, schrieb eine Frau. Eine andere berichtete, dass auch ihr eine Narkose bei der Ausschabung verweigert wurde: "Sie hielten mich an Händen, Beinen und am Kopf fest und als ich weinte, sagte der Arzt, ich sei verweichlicht."

Das sind zwei von rund 400 Erfahrungsberichten, die der Interessensverband für Eltern in Kroatien (Roda) sammelte. In mehreren Städten wurden die Berichte öffentlich vorgelesen und dann dem Gesundheitsministerium übergeben. Die Zahl der betroffenen Frauen sei "relativ klein", konstatierte das Ministerium, räumte aber ein, dass die Anästhesie "unterschiedlich" angewendet werde und die "Kommunikation" zwischen Ärzten und Patientinnen verbesserungsbedürftig sei.

Eine Art von Gewalt

"Die Frauen werden nicht gefragt, wie sie behandelt werden wollen und sie werden auch nicht ausreichend informiert", sagte Daniela Drandic von Roda. "Das ist eine Art von Gewalt." Übergriffige medizinische Behandlung von Frauen sei seit Jahrzehnten Alltag auf dem Balkan, meinen Aktivistinnen.