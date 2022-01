Ugg Boots neu gestylt: Die viel diskutierten Stiefel sind zurück

Wer sich genauer auf den Instagram-Kanälen von bekannten Modeinfluencern umsieht, dem fällt auf: Ugg Boots sind die Stiefel der Stunde. Lisa Banholzer und Nike Jane führen sie in Frankfurt und Berlin ebenso aus wie Kendall Jenner in Los Angeles, Emily Ratajkowski in New York oder Pernille Teisbaek in Kopenhagen. Sogar Sängerin Cher macht Werbung für das umstrittene Schuhwerk.