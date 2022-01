Ein Trend, der bleibt: Der Jogginganzug als Luxusgut

"Trag am 21. Jänner einfach den ganzen Tag eine Jogginghose. Egal ob du in die Schule, zur Arbeit oder sonst wo hingehst“. Es waren vier Grazer Schüler, die 2009 mit diesem Satz erstmals zum Jogginghosentag aufgerufen haben. Damals war es nur in der Welt des HipHop gängig, gemütliche Trainingsanzüge immer und überall zu tragen.

Für die breite Masse galten Trainingshosen im Tagesgeschäft zwischen Büro und Abendessen hierzulande aber noch als verpönt. Bis die Pandemie kam – und mit ihr Jogginganzug und Lounge Wear in unseren Alltag. Die gemütlich-unkomplizierte Textilie wurde damit modisches Symbol der Corona-Krise und mainstreamtauglich.