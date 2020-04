Ist es okay, in Jogginghose einkaufen zu gehen?

Der Weg vom Bett in die Arbeit beträgt für viele seit Wochen nur wenige Meter und die Arbeitskollegen bekommen in der Videokonferenz sowieso nur den Oberkörper zu sehen. Klar, dass so manchem die Jogginghose im Laufe des vergangenen Monats ganz besonders ans Herz gewachsen ist.

Warum also für den Einkauf im Supermarkt auf den gemütlichen Gummibund verzichten, denken Sie sich? Für die halbe Stunde etwas „Normales“ anzuziehen, erscheint zugegebenermaßen an manchen Tagen wie eine unüberwindbare psychologische Hürde. Und überhaupt: Wer sieht einen dort schon?

Dabei geht es gar nicht um die anderen, sagt Stilberaterin Martina Forthuber: „Wichtig ist gerade jetzt, dass man gewisse Routinen einhält.“ Dazu gehöre auch, die Jogginghose mal zur Seite zu legen. „Es ist das Zeichen an sich selbst: Ich tue etwas für mich.“ Sich nicht gehen zu lassen, könne zur Bewältigung der schwierigen Phase positiv beitragen.