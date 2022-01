Mit Diäten 550 Kilo zugenommen

Seit bald zehn Jahr hält Ludwig sein Gewicht – mit einem Toleranzpolster von fünf Kilo auf oder ab. Wie genau das funktioniert, darüber schreibt Ludwig Bücher. Zuletzt „Anleitung zum Diätwahnsinn“ (Gräfe und Unzer, 17,50 €). Gemeinsam mit dem Mediziner Ronny Tekal beleuchtet Ludwig darin die derzeit gängigsten Diätneurosen. Er selbst hat sich fünf Jahre lang streng an seinen Lebensstil, nur jeden zweiten Tag zu essen, gehalten. Heute isst er, wenn er Hunger hat. „Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören. Wenn der Körper eine Pause macht, nehme ich das ernst.“ Von ständig neuen Spezialdiäten rät Ludwig dringend ab. „Dauernd wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Einmal ist es das Fett, dann wieder die Kohlehydrate, auf die man unbedingt verzichten soll. So etwas funktioniert kurzfristig, aber nicht dauerhaft. Ich weiß das, denn ich habe alles ausprobiert. Ich kenne so gut wie alle Diäten. Ich bin durch sie immer dicker geworden.“ Wie er der Herausforderung der Feiertage begegnet? „Hin und wieder ein Vanillekipferl ist völlig in Ordnung, ebenso wie zwischendurch ein Fasttag. “

Die verrückteste Diät, die er ausprobiert hat? „Früher war es üblich, den Leuten Bandwurmköpfe zu geben. Danach gab man ihnen Entwurmungsmittel. Ich hätte nicht gedacht, dass das wieder modern wird.“