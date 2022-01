Skurrile Diäten und der Traum vom schnellen Abnehmen

Es war eine verführerische Lüge. Als im März 2015 die Pressemitteilung vom „Institute for Diet and Health“ hinausging, dass Schokolade einer neuen Studie zufolge schlank macht, waren die Medien in Aufruhr. Von der Bild bis zur Daily Mail wurde über die Sensationsdiät berichtet. Und Abnehmwillige waren in süßer Verzückung. Doch das Institut gab es gar nicht. Und die Studie war ein Schwindel. Dahinter steckten zwei Journalisten, die beweisen wollten, wie uns dubiose Studien manipulieren wollen und uns die Abnehmbranche die absurdesten Diäten verkaufen will.