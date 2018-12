May in Auto eingesperrt: Netz witzelt mit Brexit-Analogien über Panne

Ein weiterer Stolperstein erwartete die britische Premierministerin am Dienstag bei einem Besuch in Berlin. May traf in der deutschen Hauptstadt Bundeskanzlerin Angela Merkel, um nochmals eine Rettung des zu platzen drohenden Brexit-Deals zwischen Großbritannien und der EU zu besprechen.

Doch noch bevor die Gespräche dazu beginnen konnten, wurde May von einer Panne blockiert.