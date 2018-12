Brexit: May auf der Suche nach dem erlösenden Zusatz

Alles dreht sich um die umstrittene Notlösung („ backstopp“) für Nordirland. Diese sieht vor, dass Großbritannien so lange in der EU-Zollunion bleibt, bis eine endgültige Lösung gefunden ist. Eine Lösung, die eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland vermeidet. Doch für viele britische Abgeordnete ist dies ein absolutes No-Go.

Das Angebot der EU, die unbedingt einen harten Brexit (also ohne Abkommen) vermeiden will, könnte also lauten: In einem Zusatzpapier könnte festgelegt werden, dass der Backstopp nur als allerletzte Rückversicherung zum Tragen kommt und schon gar nicht als ewige Lösung angelegt ist.