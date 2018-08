Spott über Tanzeinlage von Theresa May in Südafrika

Ein anderer User nutzte die Gelegenheit, um sich über die Politik der Britin zu beschweren: "Wenn man bedenkt, wie oft Theresa May sich windet, um Fragen bei Questions to the Prime Minister zu beantworten, würde man meinen, sie hätte bessere Tanzmoves drauf", kritisierte er. "Questions to the Prime Minister" ist die Bezeichnung für eine institutionalisierte Fragestunde im britischen House of Commons, in der der Premierminister Rechenschaft über die Arbeit der Regierung ablegt.

Ein Nutzer wandte unterdessen ein, dass Mays Tänzchen zwar "zum Fremdschämen animiert", es jedoch wichtigere Themen gebe, für die man die Politikerin bekritteln sollte.