Theresa May tänzelt zu Abba - das Netz steht Kopf

Was zuvor geschah

Mays Tanzeinlage hat eine Vorgeschichte: Ende August ließ sich die Politikerin beim Besuch einer Schule in Kapstadt ebenfalls zum Mitschwingen animieren. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken hagelte es damals spöttische Kommentare. May tanze wie ein Roboter, ein "Maybot", witzelte ein User etwa. "Wie Mick Jagger nach einem Schlaganfall", kommentierte eine Nutzerin hämisch. Tatsächlich schienen May die ungewohnten Tanzschritte sichtlich Probleme zu bereiten.