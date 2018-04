Macron entwaffnet Trumps berüchtigten Handschlag mit Kuss

Erster offizieller Staatsgast

Mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron hat US-Präsident Donald Trump erstmals einen offiziellen Staatsgast empfangen. Macron traf an der Seite seiner Frau Brigitte am Montagnachmittag in Washington ein. Die beiden Staatsmänner wollen am Dienstag und Mittwoch zahlreiche Themen der internationalen Politik besprechen.

Zum Auftakt des Besuchs gaben die Trumps Montagabend für Emmanuel und Brigitte Macron ein privates Dinner im geschichtsträchtigen Mount Vernon unweit der Hauptstadt, dem Landsitz des ersten Präsidenten George Washington (mehr dazu hier).