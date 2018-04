Trump gönnt Macron ein Bankett - und Merkel die kalte Schulter

Eine Handvoll Worte, zerstückelt in Satzbrocken, das genügt Donald Trump meist, um zumindest einmal klarzumachen, was er von den anderen Herrschaften auf der Weltbühne so hält. Emmanuel Macron etwa bekam – auf gut Trumpianisch – höchstes Lob serviert: „Er ist stark, er ist smart. Er ist mein Freund.“

Militärparade macht Eindruck

Diese Freundschaft kommt nicht von ungefähr, hat doch der Franzose Trump im Vorjahr zum Nationalfeiertag nach Paris geladen und ihn dort mit der traditionellen Militärparade sichtlich beeindruckt. Seither wünscht sich der Herr im Weißen Haus selbst so eine Parade und verweist dabei auf das Pariser Vorbild.

Militärparade gibt es in diesen Tagen keine. Ansonsten aber hat Trump für den Staatsbesuch des Franzosen in Washington alles aufbieten lassen, was die US-Hauptstadt an historischem Pomp zu bieten hat. Zum Auftakt gaben die Trumps Montag Abend für Emmanuel und Brigitte Macron ein privates Dinner im geschichtsträchtigen Mount Vernon unweit der Hauptstadt, dem Landsitz des ersten Präsidenten George Washington.