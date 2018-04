Die Macron-Offensive: Anspruch auf französische Größe

Was sich anhört, als hätte der alliierte Luftschlag ohne Frankreichs Drängen vielleicht gar nicht stattgefunden, kam in Washington nicht gut an. „Die US-Mission in Syrien hat sich nicht geändert“, ließ US-Regierungssprecherin Sarah Sanders umgehend ausrichten: „Der Präsident hat sehr klar gemacht, dass er die Truppen so schnell wie möglich nach Hause holen will.“ Im Elysee-Palast reagierte man auf die Zurechtweisung aus den USA schulterzuckend: „Ein Missverständnis“, hieß es lapidar.

Wichtig ist Emmanuel Macron vor allem eine Botschaft: Frankreich ist wieder da – als Staat, als international ernst zunehmender Spieler, als militärische Macht. Aber auch als Teil einer Europäischen Union, die er mit Reformen in Richtung Erneuerung schieben will. Eine EU, wie sie Macron vorschwebt, sie soll militärisch und außenpolitisch nicht länger ein zahnloser Tiger sein, sondern selbstbewusst auf Augenhöhe mit Mächten wie den USA und China agieren.

Wie also weiter vorgehen in Syrien? Die Suche nach einer Lösung ist aus der Logik Macrons heraus ab sofort auch wieder eine europäische und damit auch eine französische Aufgabe. Eine EU-Friedensinitiative soll auf den Weg gebracht werden, darin willigten gestern die EU-Außenminister bei ihrem Treffen in Luxemburg ein. Treibende Kraft dabei: Deutschland und Frankreich. Im Zusammenspiel mit Berlin hofft Macron die bisher so oft versandeten Syrien-Verhandlungen auf eine neue Basis zu stellen.

An Deutschland wird es auch liegen, ob der umtriebige Franzose seine hochfliegenden Erneuerungspläne auch für Europa je umsetzen wird können. Mit Spannung wird heute vor dem versammelten Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg die große programmatische Europa-Rede des französischen Staatschefs erwartet. Stehende Ovationen sind dem brillanten Redner und studierten Philosophen sicher. Mit seinen Appellen für mehr Solidarität innerhalb Europas, mehr Integration in der Eurozone, für mehr Zusammenwachsen stößt er bei vielen EU-Abgeordneten auf offene Ohren.