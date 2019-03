Leihopa als Lernhilfe: "Die Kinder haben mich gefunden"

Es ist Donnerstagnachmittag. Im Hort der Wiener Kinderfreunde in der Ruckergasse im zwölften Wiener Gemeindebezirk herrscht ein buntes Durcheinander: Papierrascheln mischt sich zu vergnügtem Kinderlachen, Stühle werden verrückt, Hefte und Federpennale aufgeschlagen, Würfel über die Holztische gerollt.

Mittendrin sitzt Erich Heliczer. Auf einem für den groß gewachsenen Wiener viel zu kleinen Sessel hockt er umringt von Kindern – und spielt Karten. Seit fast fünf Jahren engagiert sich der pensionierte Rechtsanwalt mit seiner Frau einmal pro Woche ehrenamtlich für den Verein FREI.Spiel.

Das Sozialprojekt vermittelt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wien und den Kinderfreunden Freiwillige an Brennpunkthorte, um Kinder mit ungünstigen Startvoraussetzungen zu fördern. Seit vergangenem Jahr sind die Helfer auch vormittags in Schulen anzutreffen, wo sie, in Absprache mit der Klassenlehrerin, Kinder unterstützen.