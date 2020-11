Vorzeigeopa: "Enkerlzeit ist Erholungszeit"

Fehler in jungen Jahren

Der heute 61-jährige Oberst weiß aber auch, dass er als junger Mensch in der Erziehung nicht alles richtig gemacht hat. In manchen Situationen habe er einfach zu viel Druck auf seine Kinder ausgeübt: "Heute würde ich nie im Leben zu meinem Sohn sagen, dass nix aus ihm wird, wenn er nicht richtig anzaht." Immerhin darf Josef Böck für sich in Anspruch nehmen, dass diese Ansage auch vielen anderen seiner Generation über die Lippen kam.

Und so wie andere in seiner Generation will er als Großvater Versäumtes nachholen – und damit eventuell für seine eigenen Kinder etwas gut machen. Die Momente mit seinen Enkerln erlebt er darüber hinaus als "eine große Bereicherung für mein eigenes Leben".

Drei von vier Wochenenden im Monat verbringt das Ehepaar Böck mit den Kindern ihrer beiden Kinder. Und da ist immer was los: Die Söhne seiner Tochter kommen am Freitag nach der Schule mit dem Zug aus Wiener Neustadt nach Wien. Die 9-jährigen Zwillinge und Kinder seines Sohns, werden wiederum zumeist von Oma und Opa in Deutsch-Wagram abgeholt.