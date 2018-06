Seniorendisco am Schiff: Einmal Dancing Queen, immer Dancing Queen

„Früher waren wir ja auch weg bis in die Morgenstunden“, spricht Edith Hanke, 70, wenig später genau das Thema an. „In der Tenne, zum Beispiel. Bis die erste Bim wieder gefahren ist.“

„Oder wir sind überhaupt zu Fuß nach Hause gegangen, mit den Schuhen in der Hand“, ergänzt ihre Freundin. Sie schauen sich an und lachen. Das waren noch Zeiten. Aber heute? „Wo sollen wir denn hin? Es gibt ja nix.“ Edith Handke zuckt mit den Schultern. In einer Diskothek würden sie auffallen, das ginge nicht. Deshalb hätten sie auch nicht gezögert, sich für diese Veranstaltung anzumelden.