Kritik an Gänsefüßchen: Warum ist Serena Williams "Woman" of the Year?

Angriffe auf Weiblichkeit

Besonders untergriffig erscheint vielen die Verwendung der Sonderzeichen vor allem im Kontext dessen, dass sich Williams in der Vergangenheit mehrmals Angriffe und Abwertungen bezüglich ihrer Weiblichkeit und ihres Körpers gefallen lassen musste.

Vergangenes Jahr veröffentlichte die Sportlerin deswegen einen offenen Brief auf der Plattform Reddit. Darin schrieb sie: "Ich wurde als Mann bezeichnet, weil ich äußerlich stark wirke. (…) Es wurde gesagt, dass ich nicht in den Frauensport passe – dass ich in den von Männern gehöre – weil ich stärker aussehe als viele andere Frauen."

Markenzeichen?

Andere verteidigten unterdessen den von der GQ gewählten Schriftzug und betonten, dass die Anführungszeichen Ablohs Markenzeichen seien.