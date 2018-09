"Rassistisch", "frauenfeindlich": Williams-Karikatur löst Kontroverse aus

"Rassistischer Tradition gefolgt"

Andrew Jakubowicz, australischer Akademiker und Professor für Soziologie an der University of Technology Sydney, sagte der BBC, dass Knight mit seiner Darstellung einer rassistischen Tradition folge, die in Australien eine lange Geschichte aufweist. So wurden Minderheiten, etwas die Ureinwohner Australiens, in ihrer physischen Erscheinung stark übertrieben gezeigt, um beim Betrachter Belustigung auszulösen. "Der Autor ist sich vielleicht gar nicht bewusst, dass seine eigene Wahrnehmung der Welt von der Geschichte des Rassismus in Australien geformt wurde", so Jakubowicz.

In den USA sind derartige Darstellungen als Blackface bekannt. Dabei handelt es sich um eine rassistisch geprägte Theater- und Unterhaltungsmaskerade, die in den Minstrel Shows des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten entstand. Dabei malten sich weiße Künstler das Gesicht schwarz und parodierten schwarze Mitbürger. Sie wurden meist als naiv, trunken und schwachsinnig dargestellt.