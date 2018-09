Angriff auf Schiedsrichter für Williams "Kampf gegen Sexismus"

Déjà-vu

Williams hatte schon mehrmals unliebsame Vorfälle ausgerechnet bei den US Open, ihrem Heimturnier erlebt. Im Halbfinale der US Open 2009 hatte sie gegen Kim Clijsters nach einer bereits erhaltenen Verwarnung einen lautstarken Disput mit einer Linienrichterin. Diese hatte einen Fußfehler bei 15:40 und Matchbällen gegen Williams konstatiert und Williams hatte sie dann mit Worten derart bedroht, dass diese das beim Stuhl-Referee meldete. Der sprach die zweite Verwarnung aus, was einen Punkteabzug und damit den Sieg bei Matchball Clijsters bedeutete.

Nach jenem Ausraster war Williams für zwei Jahre unter Beobachtung gestellt worden und bei einem weiteren gröberen Fauxpas wurde sogar eine Sperre für die US Open angedacht. 2011 passierte dann im Finale gegen Samantha Stosur (AUS) wieder etwas, ein heftiger Disput mit der Schiedsrichterin Eva Asderaki, die eine Folge von Strafpunkten gegen Williams zur Folge hatte. "Sie sind eine Hasserin und einfach nur innerlich unattraktiv", hatte Williams u.a. gemeint - und verlor in der Folge gegen Stosur glatt mit 2:6,3:6. Die Parallelen zur Gegenwart sind frappant: Damals hatte Stosur ihren ersten Grand-Slam-Triumph gefeiert und dieser stand dann ganz im Schatten des Konflikts von Williams mit der Schiedsrichterin.

Was Williams ihrer Tochter Olympia denn sagen würde, wenn sie sie zum Zwischenfall im Finale 2018 fragen würde? "Ich würde sagen, dass ich dafür aufgestanden bin, woran ich glaube und was richtig war. Manchmal passieren die Dinge im Leben nicht so, wie wir das wollen, aber man soll immer bescheiden bleiben."