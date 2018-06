Babypause im Tennis: US Open wollen Mütter nicht mehr bestrafen

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams hatte ihre Schwangerschaft im April 2017 bekanntgegeben, ihre Tochter Alexis Olympia jr. kam am 1. September zur Welt. Ihr Comeback gab sie Anfang März in Indian Wells.

Im Hauptfeld der French Open war Williams dann trotzdem zu finden. Sie nahm das Protected Ranking, also einen geschützten Listenplatz, in Anspruch. Ist ein Spieler über einen längeren Zeitraum verletzt und rutscht in der Weltrangliste ab, kann er diese Sonderregelung für sich nutzen. Allerdings sind Schwangerschaften von Spielerinnen sind im Regelwerk der International Tennis Federation (ITF) und den Regularien des Weltverbandes Women‘s Tennis Association (WTA) nicht gesondert geregelt, sondern werden wie "Verletzungen" eingestuft.

Spielstärke statt Ranking

Mit der Änderung des Regelwerks zugunsten von Müttern ziehen die US Open mit Wimbledon gleich. Das Londoner Tennisturnier ist derzeit das einzige Major-Turnier, das sich bei den Setzlisten nicht streng am Ranking orientiert, sondern Verschiebungen nach eigenem Ermessen genehmigt – je nachdem wie man die Spielstärke des Spielers auf Rasen einschätzt. Heuer findet Wimbledon vom 2. bis 15. Juli statt. Erwartet wird, das Williams – derzeit Nummer 183 der Welt – gesetzt wird. Auch Tennis-Legende John McEnroe setzte sich im Vorfeld des renommierten Turniers im Interview mit dem Guardian für Williams' Platz in der Setzliste ein.