Serena Williams: Nur als Mutter eine "echte Frau"?

Tennis-Star Serena Williams wird im September zum ersten Mal Mama. Nun handelte sich die 35-Jährige, die derzeit ein Kind von ihrem Verlobten Alexis Ohanian ein Kind erwartet erwartet, mit einem Statement zum Thema Mutterschaft Kritik ein.

"Ich habe solchen Respekt für so viele Frauen, die ein Kind geboren haben", erzählte Williams im Interview mit dem Magazin Stellar. "Jetzt werde ich auch bald eine echte Frau."

Eine Formulierung, die im Netz von vielen Userinnen kritisiert wird. Offenbar fühlen sich zahlreiche Frauen durch Williams' Aussage verletzt.

Einige der verärgerten Kommentare:

"Man muss keine Kinder haben, um eine 'echte Frau" zu sein. Wie oberflächlich."

"Was für eine bescheuerte Aussage. Ich bin nicht weniger eine Frau, weil ich keine Kinder habe."

"Ein schlichtweg dummer, gehirnloser Kommentar!"

I guess I'm less of a woman because I chose to not have kids ☹️. Whateva.....

I've never been a fan of Serena's but I know what she means. Carrying&bringing new life in2 the world is the best thing about being a woman.