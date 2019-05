Klima-Ikone mit Asperger: Wie ihr Aktivismus Greta fordert und fördert

Über 650.000 Menschen folgen Greta Thunberg auf Twitter. Auf dem sozialen Netzwerk, wo die Initiatorin der Protestbewegung "Fridays for Future" beinahe täglich aktiv ist, steht auch folgender Beschreibungstext: "16-jährige Klimaaktivistin mit Asperger".

Daraus, dass bei ihr das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde, macht die junge Schwedin kein Geheimnis. Sie empfindet die milde Form des Autismus auch nicht als hinderlich, im Gegenteil: "Meine Diagnose ist eine Hilfe. Sonst hätte ich wohl einfach so weitergelebt wie viele andere Menschen", sagte sie dazu Anfang des Jahres in einem Interview mit dem deutschen Spiegel.

Stärke statt Störung

Wenn es um Umweltschutz geht, lässt Greta keine Zwischentöne zu: "Entweder besteht unsere menschliche Zivilisation fort – oder nicht", erklärte Greta dazu im Spiegel-Interview. Dieses konsequente, unangepasste Schwarz-Weiß-Denken ist laut Experten typisch für Menschen mit Asperger.

Eine Autismus-Studie, die erst vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, zeigt auch: Von der angeborenen Entwicklungsstörung betroffene Kinder lassen sich weniger dreinreden. Sie halten an ihrer Meinung fest, auch wenn jemand versucht, sie zu beeinflussen. Der Befund untermauert frühere Forschungen, die belegen, dass Autisten soziale Informationen weniger gewichten. Was ihr Ansehen betrifft, sind sie weniger sensibel – und auch weniger empfänglich für Schmeicheleien.

Wie eingangs erwähnt, wurde bei Greta eine abgeschwächte Form von Autismus festgestellt. Die genannten autistischen Züge lassen sich in Ansätzen erkennen: Die 16-Jährige spricht umweltpolitische Missstände schonungslos an, benennt den Klimawandel als das, was er ist: eine Klimakrise, die in einer Klimakatastrophe enden könnte. Ihre entschlossene, unnachsichtige Rhetorik und die energischen Forderungen haben sie nicht zuletzt zur modernen Ikone der Klimabewegung gemacht.

Um auf die globale Erderwärmung aufmerksam zu machen, legt sich Greta auch ganz selbstverständlich mit den Mächtigen der Welt an. Sogar über US-Präsident Donald Trump, bekennender Klimawandel-Leugner, äußerte sie sich kritisch: "Ich weiß nicht, was ich Trump sagen würde, sollte ich ihm begegnen. Sehr wahrscheinlich nichts, weil mit ihm die Dinge nicht funktionieren. Jemand anderer wird ihn (in Sachen Umweltschutz, Anm.) überzeugen müssen, denn ich habe dazu keine Zeit", sagte die Schwedin im April im Interview mit dem italienischen TV-Sender Sky Italia.

Auch stereotypes Verhalten und das Festhalten an Gewohnheiten und Ritualen sowie Spezialinteressen – etwa für Mathematik, Geschichte, Geografie oder andere Wissenschaften – gelten als typisch. Letzteres scheint bei Greta besonders ausgeprägt zu sein.