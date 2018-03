Autismus: Wie ein Schulsprecher Vorurteile widerlegt

Der junge Mann weiß genau, was er will. Auf die Frage, was er eventuell einmal machen wird, antwortet er dezidiert: „Lehrer oder Politiker.“ Nachsatz zum Politiker: „Wie man einen Wahlkampf führt, das habe ich bereits gelernt.“

Und wie! Florian G. hat bei der Wahl zum Schulsprecher des Evangelischen Realgymnasiums in Wien-Donaustadt einen Erdrutschsieg errungen. Drei von vier Mitschülern haben für den Jungspund aus der 5B gestimmt. Dass er einer von geschätzt 80.000 Menschen in Österreich ist, die mit einer Autismus-Diagnose leben, hat bei diesem Votum so gut wie keine Rolle gespielt.

„Die Lehrer meiner Schule haben mich bisher sehr gefördert“, betont einer, der bereits im Kindergarten immer als Außenseiter gesehen wurde und der sich auch selbst immer am Rand der Gruppe sah.