Aufklärungsvideo über Autismus: Die Angst fährt mit

Dass öffentliche Verkehrsmittel, belebte Straßen oder überfüllte Plätze für Betroffene nur schwer zu ertragen sind, weiß Lupin aus eigener Erfahrung. "Ich habe oft mit unerwarteten Änderungen zu kämpfen, die passieren: Sie lösen Angstzustände aus, sie machen mich panisch, sie machen mich wütend, aber über allem steht das Gefühl der Verwirrtheit, als ob ich nichts machen könnte und jede Form der Rationalität verloren geht", schrieb sie kürzlich in einem Artikel für die Huffington Post. "Meine Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln hört aber nicht hier auf, ich erlebe auch Angstzustände, die damit zu tun haben, wie die Öffentlichkeit reagiert, wenn ich auf eine ihnen unbekannte Art und Weise reagiere."

Im Video der National Autistic Society wird am Ende aufgelöst, dass es sich bei den gezeigten Szenen um einen Tagtraum der Protagonistin handelt. Als sie "erwacht" steht sie noch immer vor dem Spiegel in ihrem Vorzimmer. "Ich bin Autistin und die Angst vor unerwarteten Veränderungen kann es für mich unmöglich machen, das Haus zu verlassen", sagt Lupin auf dem Off.

In den sozialen Netzwerken wird das Video gelobt. User, die selbst autistisch sind, berichten, dass der Clip ihre eigenen Erfahrungen treffend wiedergibt - und sie zeigen sich erfreut darüber, dass Autismus im Zuge derartiger Projekte öffentlich diskutiert wird. Das Bewusstsein für Autismus und das Verständnis für Betroffene sei in der Gesellschaft nach wie vor nur eingeschränkt vorhanden, so der Tenor.