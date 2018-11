Kleidungskritik: Alexandria Ocasio-Cortez schlägt zurück

Ocasio-Cortez selbst ließ Scarrys Seitenhieb nicht auf sich sitzen. Auf Twitter schrieb sie: "Wenn ich in einem Müllsack in den Kongress spazieren würde, würden sie lachen & hinter meinem Rücken ein Foto machen. Wenn ich in den besten Klamotten reinspazieren würden, würden sie lachen & ein Foto hinter meinem Rücken machen." In einem Nachsatz kündigte sie an, sich davon nicht unterkriegen zu lassen.