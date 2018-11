Alexandria Ocasio-Cortez: "Kann mir Miete in Washington nicht leisten"

Ungewöhnliche Übergangszeit

Die Übergangszeit bis sie ihren neuen Job offiziell antrete sei "sehr ungewöhnlich", weil "ich nicht wirklich ein Gehalt bekomme", wird sie in der New York Times zitiert. "Ich habe drei Monate ohne Gehalt, bevor ich Mitglied des Kongresses bin. Wie bekomme ich eine Wohnung? Diese kleinen Dinge sind sehr real", so die junge Politikerin. Sie habe zwar Geld gespart, bevor sie ihren Job in einem Restaurant aufgab und sich finanziell auch mit ihrem Partner abgestimmt, "aber ich war wirklich nur am Hamstern und habe gehofft, dass mich das bis Januar durchbringt".

2011 beendete Ocasio-Cortez ihr Studium und kehrte zunächst in die Bronx zurück und unterstützte ihre Mutter in deren Taco-Schnellrestaurant als Schankkraft und Kellnerin. Daneben arbeitete sie als Lehrkraft am Non-Profit-National Hispanic Institute. Sie arbeitete auch beim Präsidentschaftswahlkampf von Bernie Sanders im Jahr 2016 mit.

Im Netz wurden Ocasio-Cortez' Aussagen jedenfalls kritisch aufgenommen. Während ihre Äußerungen bei den einen Widerhall fanden, hatten anderen wenig Verständnis.