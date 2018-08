Alexandria Ocasio-Cortez: Yes she can?

Wenn man sich das Terrain der amerikanischen Demokraten 20 Monate nach dem Hillary Clinton-Desaster als Wüste vorstellt, dann ist Alexandria Ocasio-Cortez die Oase, in der Milch, Honig und Hoffnung fließen. Der kometenhafte Aufstieg der entschlossenen Frau ist das Sommermärchen 2018.

Noch vor wenigen Monaten hat die 28-Jährige in einer New Yorker Bar Tacos und Tequila serviert. Heute wird ihr Charisma in TV-Shows und Kommentarspalten bereits zaghaft mit dem des jungen Barack Obama verglichen und beflügelt die Phantasien einer ebenso wütenden wie orientierungslosen Partei. Yes she can?

„Ich bin eine dieser Frauen, von denen man meint, sie hätten in der Politik nichts verloren“, heißt es in einem Video, mit dem sich die Latina parteiintern für einen Sitz im Kongress in Washington bewarb. Damals war die Frau mit Wurzeln in Puerto Rico nur in ihrem Wahlkreis in der New Yorker Bronx ein Begriff. Seit Ocasio-Cortez dort mit großem Vorsprung das Vorwahl-Ticket für die Zwischenwahlen am 6. November gewann und dabei ihren Konkurrenten Joe Crowley, einen seit 20 Jahren amtierenden politischen Goliath mit Geld und Verbindungen, pulverisierte, ist die „demokratische Sozialistin“ zur Lichtgestalt mutiert. Nur zu gern sehen manche bei den nach Hillary Clinton depressiven Demokraten einen Wink mit dem Zaunpfahl, die als verschlissen geltenden Parteigranden Nancy Pelosi und Chuck Schumer auszumustern, die Demokraten radikal zu verjüngen und noch radikaler nach links zu verschieben.