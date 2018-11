Kongress neu: Geballte Frauenpower gegen Trump

Mobilisierung seit der Wahl 2016

Unmittelbar nach dem Schock der Bestellung des durch sexistische Aussagen auffallenden Donald Trump zum US-Präsidenten mobilisierten sich Frauen in Amerika. Am Tag nach seiner Angelobung versammelten sich bis zu 700.000 Menschen zur größten Demonstration in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und der Widerstand gegen Trump riss seither nicht ab. Das schlug sich bereits in den Demokratischen Vorwahlen nieder: Schon dort erzielten die Frauen einen Rekordwert: Noch nie waren so viele angetreten.