Kampfsport: Warum immer mehr Frauen sich durchboxen

Michaela Kotásková kennt viele sexistische Vorurteile gegenüber Frauen, die boxen. „Kämpfen als Frau, das macht man nicht. Frauen sollten tanzen gehen und Gymnastik machen. Das ist eine männliche Sportart. Solche Sprüche habe ich oft gehört“, erzählt die 31-Jährige.

Und sie hat sie weggesteckt: „Ich nehme das nicht persönlich. Die Leute in meinem Umfeld reagieren positiv. Was fremde Leute denken, ist mir egal.“

Im Profiboxen geht es darum, Sponsoren zu gewinnen

Für Kotásková stand der Sport immer im Vordergrund. „Als ich im olympischen Boxen kämpfte, trug ich bei den Wettbewerben ein Unisex-Dress mit Hosen, die den halben Oberschenkel bedeckten und einen Schutzhelm. Da war das Aussehen egal, da ging es nur um den Sport.“ Im Profiboxen ist das anders: „Da trägst du nur einen Sport-BH und einen kurzen Rock oder eine kurze Hose. Da ist viel Körper zu sehen. Du trägst auch keinen Kopfschutz. Es ist also viel weiblicher. Das Geschlecht spielt eine größere Rolle.“



Außerdem gehe es im Profiboxen auch darum, Sponsoren zu gewinnen, erklärt die Boxerin: „Ich schaue darauf, was ich anziehe. Denn, so traurig das ist, ich muss schauen, dass ich für die Sponsoren attraktiv bin. Ich verkaufe schließlich Kleidungsfläche für sie.“