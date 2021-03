Pensionist tauschte Kampfsport gegen Akkordeon

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eigentlich ist Peter Chudik immer Judokämpfer gewesen. Noch im Jahr 2010 wurde er Judo-Senioren-Weltmeister in Montreal, Kanada. „Aber dann habe ich neue Knie bekommen und ein neues Hobby gebraucht“, erzählt Chudik, der mit seiner Frau in Untermeisling (Gföhl, Bezirk Krems-Land) lebt.

Vor fünf Jahren hat er dann begonnen, das Steirische Akkordeon zu spielen. In der Musikschule Gföhl ist er mit seinen 77 Jahren der älteste Schüler. Vielen in der Region ist er außerdem noch als ehemaliger Finanzfachinspektor des Finanzamtes Krems in Erinnerung.