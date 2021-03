Antworten auf die Wirklichkeit gibt es in Krems auch im Mai

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit die Museen in Krems wieder geöffnet haben, war es nicht für jeden möglich, bereits alle Ausstellungen zu besuchen. Daher verlängert man im Forum Frohner in Krems-Stein die Ausstellung „Antworten auf die Wirklichkeit. Adolf Frohners Begegnung mit dem Nouveau Réalisme“ bis 9. Mai.

Die Schau spürt mit ausgewählten Objekten den Zusammenhang zwischen dem österreichischen Künstler Adolf Frohner (1934–2007) und den Nouveaux Réalistes nach. Aus Anlass des 90. Geburtstages Daniel Spoerris im vergangenen Jahr bildet seine Position einen Schwerpunkt der Schau.