Das Üben in der Musikschule Krems wurde zahlreich belohnt

Beim diesjährigen Landesbewerb "Prima la Musica" gewannen Schülerinnen und Schüler der Kremser Musikschule insgesamt sechs erste Plätze und zwei Qualifizierungen für den Bundesbewerb, am 22. bis 30. Mai 2021 in Salzburg.

Der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb fand wegen der Pandemie fast ausschließlich auf der virtuellen Bühne statt.

"Gold" für Kremser Jugend

Über einen ersten Platz freuen durften sich Julian Koller am Schlagwerk, Anna-Maria Mayrhofer an der Querflöte und Maximilian Misof an der Klarinette. In der besonders schwierigen "Plus-Gruppe" nahm Sarah Honeder als einzige Kremserin teil und erhielt für ihre Performance mit der Querflöte "Gold" mit Auszeichnung und eine Teilnahme zum Bundeswettbewerb.