Kremser haben Fernweh: "Planbarkeit eine Katastrophe"

Das Jahr 2020 war ein trauriges für Reiseliebhaber. Anstelle des Reisepasses konnte man mit etwas Glück aber vielleicht schon den Impfpass nützen. Dass das Reisegeschäft langsam anläuft, aber viele Unsicherheiten bestehen, kann man auch in Kremser Reisebüros bestätigen.

Ingeborg Kriener, Leiterin des Kremser Reisebüros "TRAVEL ONE – SONNENREISEN", sagt aber, dass es für den Frühling aufgrund der Reisewarnungen und Quarantänebestimmungen kaum Buchungen gäbe. "Für den Sommer schaut es jetzt nicht einmal so schlecht aus, was Europa-Reisen betrifft.“ Fernreisen wären derzeit noch nicht wirklich gefragt, auch bei den Kreuzfahrten zeigt sich noch Zurückhaltung, es kommen aber vereinzelt schon Anfragen für 2022.

Ägypten im Herbst

Österreich, Kroatien, Italien und Griechenland stehen derzeit hoch im Kurs für den Sommerurlaub, für die Herbstferien sind laut Kiener Ägypten und Dubai die beliebtesten Destinationen. „Warum viele jetzt doch buchen, ist die Sicherheit, die mehrere Reiseveranstalter bieten“, sagt Kiener. Bis 14 Tage vor der Abreise hätte man mit sogenannten „Flex Tarifen“ derzeit die Möglichkeit zur kostenlosen Umbuchung oder Stornierung. „Alle haben aus dem Vorjahr viel gelernt, was Sicherheit und Flexibilität betrifft.“ Es gäbe aber auch Kundschaft, die den letzten Sommerurlaub auf heuer umgebucht hat.