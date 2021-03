DKT-Sonderedition: Die Wachau ist im Spiel

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eine Reise durch die Wachau kann man ab Ende April vom Sofa aus antreten, denn dann erscheint mit „DKT-Wachau“ die neue Sonderedition eines langjährigen Klassikers unter den österreichischen Brettspielen. Das Wirtschaftsspiel „Das kaufmännische Talent“ ist seit den 1940er-Jahren unter diesem Namen bekannt. Bei gleichbleibenden Spielregeln erscheint es nun im neuen Design.

Ausflug mit dem Spielbrett

Am Spielbrett der Wachauer Version durchquert man anstelle der österreichischen Landeshauptstädte, die Städte Krems und Dürnstein sowie die Marktgemeinden Spitz an der Donau und Weißenkirchen. Dazu kommen die Ausflugsziele Stift Göttweig, die Burgruine Aggstein und der Campingplatz Rossatz. Beim Stift Melk beginnen und enden die Spielrunden.