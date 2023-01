Frauenfußball im Burgenland: Viel Talent, aber wenig Perspektive

Das Burgenland ist Fußball-Spitzenreiter, zumindest was die Anzahl an Mädchenmannschaften angeht. Rund 40 sind es an der Zahl. „So viele hat kein anderes Bundesland, nicht einmal Wien“, erklärt Yvonne Lindner, Frauenfußball-Referentin des burgenländischen Fußballverbands.

Die ehemalige 2. Bundesliga-Spielerin sieht eine stark steigende Tendenz beim Mädchenfußball: „Es hat sich in den letzten Jahren einfach sehr viel getan. Angefangen vom ASKÖ-Projekt 'Mädchen am Ball’, den unverbindlichen Übungen in der Unterstufe, bis hin zu den Stützpunkten des Verbandes.“

Jetzt sollen die Stützpunkte im Nord-, Mittel- und Südburgenland aber reduziert werden. Was sich nach einem Rückschritt anhört, hat Sinn und Zweck: „Wir wollen ja, dass die Mädchen in Vereinen spielen.“ Diese Infrastruktur habe es zuvor nicht gegeben, deshalb sprang der Verband als „Katalysator“ ein. Immer mehr Fußballvereine bieten nun auch eigenständige Mädchen-Nachwuchstrainings an.