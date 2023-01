Wo gemma hin? Eventkalender & Festival-Vorschau für 2023

Juli

Zahlreiche Events bietet der bunte Kultursommer in Wien – 6. Juli bis 15. August, kultursommer.wien

Austro-Musiker sorgen für Stimmung beim Popfest vor der Wiener Karlskirche – 27. bis 30. Juli, popfest.at

Georges Bizets Carmen ist bei der Oper im Steinbruch St. Margarethen zu sehen – 12. Juli bis 20. August, operimsteinbruch.at

Bei dem 17. Schrammel.Klank.Festival in Litschau wird wieder auf Naturbühnen am See gespielt – 7. bis 9. Juli und 14. bis 16. Juli, schrammelklang.at

Musik am See kann man beim Festival Wellenklänge in Lunz am See genießen – 14. bis 29. Juli, wellenklaenge.at

Beim Glatt & Verkehrt im Stift Göttweig und Krems gibt es zeitgenössische und ethnische Musik – 14. bis 30. Juli, glattundverkehrt.at

Mit Mamma Mia! geht es bei den Seefestspielen Mörbisch heuer schwungvoll zu – 13. Juli bis 19. August, seefestspiele-moerbisch.at

Die Kobersdorfer Schloss-Spiele bringen „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ auf die Bühne – 4. bis 30. Juli, schlossspiele.com

„Orbis tonorum“ lautet das Motto beim Kammermusikfest Lockenhaus im Burgenland – 6. bis 15. Juli, kammermusikfest.at

Die Schlosspark-Festivals in Eisenstadt laden zu Butterfly Dance und Lovely Days – 7. und 8. Juli, schlossparkfestivals.at

Spaß für die ganze Familie verspricht Forchtenstein Fantastisch auf der Burg – 8. bis 30. Juli, forchtenstein-fantastisch.at