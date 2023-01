Jugendorganisationen fürchten um Autonomie: Offener Brief an SPÖ

Eine geplante Änderung des Jugendförderungsgesetzes beunruhigt eine Reihe von Organisationen des Landesjugendforums. Sie fürchten um die Selbstbestimmung des Forums, wie sie in einem offenen Brief an Mitglieder der SPÖ-Landesregierung, die Landtagspräsidentin Verena Dunst und die Landtagsklubs formulieren.

Laut Gesetzesentwurf, der sich bis 10. Jänner in der Begutachtung befindet, soll künftig das Landesjugendreferat als Geschäftsstelle den Vorsitz im Landesjugendforum übernehmen und eine Geschäftsordnung vorschlagen.