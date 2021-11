Am Dienstag wurde das Projekt in Kooperation mit der Landesregierung in der Sportmittelschule Neusiedl am See vorgestellt. „Das Interesse am Mädchenfußball ist da. Wir müssen nur die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, um den Mädchen das Fußballspielen zu ermöglichen“, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bei der Präsentation in Neusiedl, bei der auch eine Trainingsexhibition von Absolventinnen der Sportmittelschule auf dem Programm stand. Das wachsende Interesse am Frauenfußball führt die Landesrätin unter anderem auf die Erfolge des österreichischen Damennationalteams und die damit verbundene Publicity zurück.

Aber auch die erfolgreichen burgenländischen Mannschaften vom FC Skiny Südburgenland in der ÖFB-Frauenbundesliga und vom SC Neusiedl am See, aktuell in der 2. Frauen Bundesliga vertreten, dürften ihren Teil in puncto Vorbildwirkung beigetragen haben.