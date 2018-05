"Heiß bist du immer noch": Kontroverse Trostspende für Karius

"Es war nicht dein Abend, aber wir Frauen sind gestern erst richtig auf dich aufmerksam geworden, Loris." Mit diesem Satz beginnt ein Artikel der deutschen Nachrichtenwebsite t-online.de, der auf Twitter aktuell für Diskussionen sorgt. Er leitet einen Kommentar von Redakteurin Maria Holzbauer ein, mit dem sie Loris Karius, Torhüter des FC Liverpool, – wie sie schreibt – "Trost" spenden will. "Sei nicht traurig, Loris – heiß bist doch immer noch" titelte sie am Sonntag.

Worum geht es eigentlich?

Samstagabend fand im Olympiastadion von Kiew das Finale der Champions League statt. Tatsächlich war es nicht Loris Karius' Abend: Ein verunglückter Auswurf vor die Beine von Real-Madrid-Spieler Karim Benzema und ein über die Finger gerutschter haltbarer Ball von Gareth Bale besiegelten die Niederlage des britischen Clubs. Nach dem Spiel wirkte Karius aufgelöst, brach noch am Spielfeld in Tränen aus und zog sich aus Scham das Trikot weit übers Gesicht. "Ich weiß, dass ich es verbockt und euch alle im Stich gelassen habe", entschuldigte sich der Deutsche schließlich auf Twitter. "Ich habe immer noch nicht wirklich geschlafen. Die Szenen spuken wieder und wieder in meinem Kopf herum."

Während sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in Interviews mit dem ZDF und Sky hinter seinen Spieler stellte ("Es tut mir total leid für ihn. Er hat eine tolle Saison gespielt.", "Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht."), gingen die Medien weitaus weniger zimperlich mit ihm um. "Torwartfehler für die Ewigkeit", titelte etwa der Independent. "Karius schenkt Real Madrid den 13. Champions-League-Titel", schrieb die spanische Zeitung Sport. Für den italienischen Corriere della Sera war "das, was Karius angestellt hat, auf diesem Niveau unerhört". Auch in den sozialen Medien hielten Fans mit Kritik an dem Sportler nicht hinterm Berg.

Sexismus-Aufschrei

Kritik hagelt es derzeit auch für Maria Holzbauer. Ihr Artikel sei der "dümmste und sexistischste Beitrag" zum Champions-League-Finale, heißt es unter anderem auf Twitter. "Wie kann man so einen Stuss zusammenschreiben?!", fragt eine Userin in die virtuelle Runde. "Erste Zeile gelesen. Beitrag entsetzt geschlossen. Fremdschäm hoch zwei – und das als Frau", befindet eine andere. Ein Nutzer hofft, dass es sich bei dem Artikel nur um einen "billigen Versuch, im Champions-League-Getümmel Aufmerksamkeit zu erheischen", handelt.