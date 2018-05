"Das ist schon brutal": Nahm Ramos Verletzung Salahs in Kauf?

"Er zieht ihn auf die Schulter. Das ist schon brutal", sagte auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach dem Spiel im deutschen Fernsehen. ZDF-Analytiker Oliver Kahn wollte bei Ramos hingegen "keinen bösen Willen" erkennen. Kahn: "So eine Szene passiert in jedem Spiel 15 Mal, das ist keine ungewöhnliche Situation."

Ägypten hofft auf WM-Teilnahme Salahs

Laut Aussagen Klopps hat sich Salah möglicherweise sogar die linke Schulter gebrochen. Eventuell sei auch das Schlüsselbein in Mitleidenschaft gezogen. Der ägyptische Fußballverband hofft trotz der Schulterverletzung Salahs auf eine WM-Teilnahme des Stürmerstars in Russland. Die medizinische Abteilung stehe in Kontakt mit den Ärzten des FC Liverpool, teilte der ägyptische Verband am späten Samstagabend mit. Möglicherweise habe sich Salah nur eine Bänderverletzung zugezogen, hieß es in der Mitteilung.

Ramos-Check gegen Karius

Auch eine Szene in der zweiten Hälfte beschäftigte die Kommentatoren im Internet. In der 49. Minute ging Liverpool-Tormann Loris Karius nach einem möglicherweise verdeckten Ramos-Ellbogencheck zu Boden. Was die internationale Regie kaum wahrnahm, aber nach dem Spiel in Videos dargestellt wurde. Nicht einmal zwei Minuten später passierte dem deutschen Keeper der erste folgenschwere Fehler, durch den Real 1:0 in Führung ging.