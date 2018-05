3:1 gegen Liverpool - Real erneut Champions-League-Sieger

Denn sie wissen, was sie tun – besser ist Real Madrid in einem Finale der Champions League nicht zu beschreiben. Die Spanier gewannen am Samstag zum dritten Mal in Folge den wichtigsten Bewerb im europäischen Klubfußball, zum insgesamt 13. Mal in der Klubgeschichte. Für Ramos, Ronaldo, Bale, Modric, Benzema, Carvajal, Marcelo und Isco ist es bereits der vierte Titel in der Königsklasse mit Real Madrid.

Besonders Sergio Ramos wusste, was zu tun war. In einem Zweikampf mit Folgen für den Gegner und das Spiel: In einem Laufduell zog er Liverpools Mohamed Salah so heftig am rechten Arm, dass beide hinfielen, Ramos rollte sich über den Ägypter ab, was die linke Schulter des Stürmers nicht aushielt. Salah spielte noch weiter, doch ein paar Minuten später saß der Lockenkopf wie ein Häufchen Elend im Rasen und weinte. Das Finale war für den 44-fachen Saisontorschützen (in allen Bewerben für Liverpool) nach 31 Minuten zu Ende.