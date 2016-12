Simone Biles wehrt sich gegen Kritik an ihrem Äußeren

Die US-Turnerin Simone Biles, die sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro viermal Gold gesichert hat, wird im Internet immer wieder für ihre Figur kritisiert (mehr dazu hier). Erst kürzlich wurde sie auf Twitter als Reaktion auf ein Bild von ihr als "Fatty" bezeichnet. Ein anderer User urteilte ebenfalls über das Äußere von Biles: "Dein Rücken hat mehr Muskeln als meiner."

Eine Antwort von Biles auf diese Gehässigkeiten und Kommentare über ihre Figur ließ nicht lange auf sich warten. "Ihr könnt über meinen Körper urteilen so viel ihr wollt, aber am Ende des Tages ist es MEIN Körper", tweetete Biles. "Ich liebe ihn und fühle mich wohl in meiner Haut."

you all can judge my body all you want, but at the end of the day it's MY body. I love it & I'm comfortable in my skin ????