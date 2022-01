Wilde Wiener Löwenweibchen

Ein eigenes Kapitel ist den Politikern, die eigentlich Naturwissenschafter waren, gewidmet. Darunter Cajetan Felder, Schmetterlingsforscher und Bürgermeister von 1868 bis 1878; der Geologe Eduard Suess, der an Großprojekten wie der Hochquellwasserleitung und der Donauregulierung führend beteiligt war und über die Wasserversorgungskommission der Stadt Wien in den Gemeinderat fand; und natürlich Michael Häupl, von 1994 bis 2018 Bürgermeister, der seine Karriere als promovierter Biologe 1975 am NHM in der Abteilung Wirbeltiere begann. Sein Vorgänger Helmut Zilk hatte ihn mit charmanter Aufforderung in die Politik geholt: „Deine deppaten Frösch’ kannst später zählen.“ Häupl soll angesichts der Beleidigung seiner Frösche etwas indigniert gewesen sein, zog aber bekanntlich selbst als Politiker nicht immer die rhetorischen Samthandschuhe an. Und er beschäftigte sich auch weiterhin mit Fröschen und Lurchen – rein wissenschaftlich, natürlich.