Wozu man früher einen Fernsehapparat brauchte

Das Zwinkern des Heinz Conrads: Flirten mit „Madln“,verbrüdern mit „Buam“

Heinz Conrads legendäres Zwinkern war Teil seiner Begrüßungsformel. Jahrzehntelang blickte er jeden Samstagnachmittag, den Kopf leicht geneigt, in die Kamera, und sprach die geflügelten Worte. „Guten Abend“ wünschte er den „Damen“, den „Herren“ und den „Madln“, „Servas“ den „Buam“. Das Zwinkern jedoch, wem gehörte es? War es etwa ein zweideutiges Zwinkern? Die Kulturwissenschafterin Monika Bernold hat sich mit den Geschlechterrollen in der österreichischen TV-Kultur auseinandergesetzt und dabei insbesondere Conrads Zwinker-Geste unter die Lupe genommen. Die Zweite Republik sei, schreibt Bernold, von einem sexistischen Grundkonsens geprägt, das Zwinkern stehe in einer solchen patriarchalen Gesellschaft gemeinhin für eine sexuelle Anspielung. In der Medienfigur Heinz Conrads sei das Zwinkern stets uneindeutig geblieben, wie seine Kommunikation mit dem Publikum „generell von Mehrdeutigkeiten gekennzeichnet“ war. Unvorstellbar heutzutage.

Die Fernsehfamilie Hinter den Kulissen solle es mit der Komplizenschaft nicht immer weit her gewesen sen, jene mit dem Publikum gelang eindrucksvoll. Woche für Woche zu Gast in Österreichs Wohnzimmern, war Conrads Teil der nationalen Fernsehfamilie, sprach alle Frauen als „Damen“ an und zwinkerte den „Madln“ zu. Flirtend? Oder doch als Angebot an die Männer zur „Verhaberung“? Thomas Mießgang sieht Conrads als Kind seiner Zeit. „Ein bestimmter machistischer Umgang war damals normal. Genauso, wie in Fernsehstudios geraucht wurde.“ Dennoch sei das Conrad’sche Zwinkern ein Symbol – und zwar einer Verbrüderung mit dem (männlichen?) Publikum. „Conrads gelang es, die vierte Wand zu durchstoßen und unmittelbar mit dem Publikum zu kommunizieren.“

Trost und Rat

In Wahrheit flirtete Conrads also wohl mit der ganzen Nation. Er trachtete nie, sich über seine Gäste zu stellen, schreibt Historikerin Karin Moser, sondern passte sein Verhalten dem Gegenüber an. Unbestritten ist Conrads Rolle als Tröster. Volksoperndirektor Karl Dönch sprach bei Conrads Begräbnis von „väterlicher Güte“, Kulturwissenschafterin Bernold sieht diese als Teil des „jovial-paternalistischen Grundmusters des professionellen Kommunikationsmodus von Heinz Conrads.“ „Ich g’hör a bissel zu Ihrer Familie. Drum darf ich auch a bissl privat mit Ihnen sein,“ ließ der Moderator wissen. Er durfte nicht nur, man verlangte es von ihm. Als Conrads die legendären Grüße an die Kranken daheim, Teil seiner Abschiedsformel, einmal wegließ, kamen haufenweise Beschwerden. Und als ihn Generalintendant Gerd Bacher vom Bildschirm verbannen wollte, gab es einen österreichweiten Aufschrei. Die Fernsehfamilie blieb intakt, bis zu Conrads Tod.