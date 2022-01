Dem Wal a scheene Leich’

Findige Praterwirtsleute profitierten unterdessen vom mittlerweile etablierten Wal-Interesse und montierten Walknochen eines 1895 erlegten Pottwales am Eingang ihres Gasthauses neben der Grottenbahn. Ein Riesenerfolg. 1945 war es damit vorbei, der Prater lag in Schutt und Flammen. Als man in den 1950er Jahren nach einem neuen Wahrzeichen suchte, erinnerte man sich an die einstige Berühmtheit und schuf einen zehn Meter langen Blechwal, den man aufs Dach des Entrees der wiedereröffneten Restauration hievte. Die grotesken roten Lippen sollen übrigens an die Praterprinzessin erinnern, heißt es.