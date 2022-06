Wie eine Lernapp Schülern die Angst vor Mathe nimmt

Leon Frischauf lehnt sich jetzt in seinem Bürosessel in seiner lichtdurchfluteten Wohnung zurück. Er ist noch nicht einmal 24 Jahre alt und schon Experte für inverse mathematische Spitzfindigkeiten, er hat aber auch eine ganz klare Vision: „Dass wir einmal in einer Welt leben werden, in der die Menschen keine Angst mehr vor Mathe haben.“