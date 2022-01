Umfrage enthüllt: Hunde geben in der Pandemie mehr Halt als der Partner

Egal, ob Krise oder nicht: Viele Menschen schätzen Hunde als treue Begleiter im Alltag. Im Corona-bedingten Ausnahmezustand sind die Fellnasen für das Wohlbefinden ihrer Halterinnen und Halter offenbar besonders wichtig.

In einer neuen Umfrage, die vom Hundefutteranbieter Tails in Auftrag gegeben wurde, offenbarte sich, dass Hunde in der Corona-Pandemie Halt geben – und zwar in noch größerem Ausmaß wie der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin.

Befragt wurden deutschlandweit 1.000 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren, darunter 500 Hundebesitzerinnen und -besitzer und 500 Personen ohne Hunde im Haushalt.

Tierische Glücksbringer

Konkret gaben 75 Prozent der Hundebesitzerinnen und -besitzer an, dass ihr Haustier der unterstützendste Faktor in der Pandemie sei. 57 Prozent schreiben ihren Partnerinnen und Partnern diese Rolle zu. 43 Prozent sehen den Freundkreis als wesentlichste emotionale Stütze an, in Kindern sehen 41 Prozent den Schlüssel zum Wohlbefinden.

Bei Personen ohne Hund ist der Partner besonders wichtig für den Halt (51 Prozent gaben dies an), Kinder und Freunde teilen sich Platz zwei (jeweils 40 Prozent gaben dies an). Über einen Zeitraum von zwei Jahren schätzen Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer rückblickend ihr Wohlbefinden um 15 Prozent besser ein.