Darf ich Gäste bitten, ihren Hund nicht mitzubringen?

Zur Frage der Etikette. "Das ist gar nicht so leicht zu beantworten", sagt Knigge-Coach Christoph Hippmann. "Man kann sich mit einer Notlüge behelfen, etwa einer Allergie oder der Angst der Kinder. Das müsste jeder zu respektieren wissen. Grundsätzlich bin ich aber überzeugt, dass Ehrlichkeit am längsten währt." Um auszuschließen, dass die Wahrheit später ans Licht kommt und ein Konflikt dann unvermeidlich ist, empfiehlt Hippmann, die Dinge so auszusprechen, wie sie sind: "Es ist eben nicht jeder ein Hundefreund und diese Information kann man Freunden und der Familie auch zumuten."

So klar die Botschaft, so zurückhaltend sollte der Tonfall sein, mit der man diese ausdrückt. "Im Idealfall bittet man um Verständnis und erkundigt sich, ob es eine Möglichkeit gibt, das Tier woanders unterzubringen." Davon, derartige Diskussionen über den Smartphone-Chat zu führen, rät Hippman ab: "Statt einen Roman am Handy zu verfassen, sollte besser kurz telefoniert werden. Schriftliches lässt einfach zu viel Raum für Interpretationen."

Doch was tun, wenn die Ankündigung, dass der Hund mitkommt, kurzfristig eintrudelt? Es draußen bitterkalt oder brütend heiß ist – und ein Aufenthalt im geparkten Auto für den Vierbeiner nicht infrage kommt? "Es kommt natürlich immer auf den Hund an", sagt Hunde-Trainer Ramon Niederl. "Wenn er gut erzogen ist, wird die Situation ohnehin eher unproblematisch verlaufen. Auch in einer für den Hund fremden Wohnung." Es gebe jedoch Hunde, bei denen das nicht der Fall ist und bellen, springen oder gar knurren vorprogrammiert seien.

Im Notfall rät Niederl zu Nachsicht – und Geduld. "Wenn es sich nicht vermeiden lässt, kann man sich vor dem Treffen in der eigenen Wohnung etwas Zeit nehmen, um Hund und Hundebesitzer an einem neutralen Ort zum Spazierengehen zu treffen. Anschließend geht man gemeinsam in die Wohnung. Das reduziert die Unsicherheit bei allen Beteiligten und die Situation ist entschärft."

Ich wurde letztendlich auf durchaus schmerzliche Art aus der Zwickmühle entlassen. Weil – Hundefreunde müssen jetzt ganz stark sein – die Bulldogge meiner Eltern kurz vor dem Treffen verstarb. Sicher ist, dass sie ein wunderbares Leben hatte – und ich künftig weiß, was beim Hunde-Dilemma zu tun ist.

Fragen an das Leben: Die Lebensart-Redaktion widmet sich jeden Freitag einem heiklen Alltagsthema. Sie haben eine Gewissensfrage? Zögern Sie nicht und stellen Sie diese an: lebensart@kurier.at