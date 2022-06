"Tutto Napoli“: Auf den Spuren der besten Pizza der Welt

Eine Arme-Leute-Küche mit portugiesischen, spanischen und österreichischen Einflüssen: So finden sich Krapfen auf den Speisekarten. Auch wenn Neapel mehr als Pizza ist, ist diese Teil der Kultur: Manche behaupten Pizza Fritta sei älter als ihr Pendant aus dem Ofen, jedenfalls lieben Neapolitaner die gefüllten und frittierten (!) Teigreste. Jeder Häuserblock hat eine Pizzeria und kennt lokale Berühmtheiten. Manche sperren um 6 Uhr in der Früh auf, andere backen bis 4 Uhr nachts. Manche verkaufen Pizza als Take-away im Backpapier für 1,50 Euro, andere servieren sie an Designertischen mit Craftbier.

Beste Pizza der Welt

Während des Schreibens gab es Diskussion um den Superlativ "beste Pizza der Welt“, die laut Co-Autor Müller bei "Pepe in Grani“ (Anm: in Caiazzo, 45 Minuten von Neapel entfernt) serviert wird. Franco Pepe betreibt ein Pizza-Labor. Was die beste Pizza der Welt ausmacht? "Pepe ist davon besessen, wie er den Teig führt, wie er ihn gehen lässt sowie von der exakten Temperatur im Ofen.“

Was den Belag angeht, so sind Süditaliener nicht so puristisch, wie man glauben könnte: Ein neapolitanischer Klassiker ist Pizza con Wurstel – eine Flade mit geschnittenen Würsteln und Pommes.